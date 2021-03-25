Президент Украины Владимир Зеленский в попытке спасти собственный имидж решил, что общество нуждается в жестком лидере, и поэтому всячески пытается играть в маскулинность. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Украинские анархисты пытались свергнуть Лукашенко — СК Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского с обнаженным торсом, на которой его прививают индийской вакциной от коронавируса.

Это недоверие к Зеленскому связано с тем, что за последние месяцы власть публично взяла на себя ряд обязательств по вакцинации, но все это закончилось публичным провалом (сначала речь шла о Pfizer, потом об AstraZeneca, потом о китайской вакцине, а в итоге все закончилось индийской вакциной), пояснил эксперт.

«Я так понимаю, что президент в попытке спасти собственный имидж решил, что общество нуждается в жестком лидере (оголенный торс из той же серии). Его советники посчитали, что раз одной из популярных фигур в Украине был Лукашенко, то можно было бы скопировать эту модель. Но они не учли, что у Лукашенко это еще сопровождается социальным пакетом и большей ролью госсектора в экономике», — рассуждает эксперт.

По его словам, несмотря на заверения социологов, что в Украине есть запрос на порядок, в обществе нет запроса на тирана и сильную руку, но есть запрос на нормальную политику.

Политолог считает, что советники Зеленского толкают его в нишу своего предшественника Петра Порошенко, в результате чего Зеленский потеряет своего избирателя, но вряд ли приобретет другого.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.