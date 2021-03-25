Отмечается, что соответствующее определение суд вынес в четверг, «отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти».
В деле от 7 ноября 2017 года по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины расследуются обстоятельства якобы захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.
По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления. Также суд вернул президенту часть утраченных полномочий.
В мае 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.