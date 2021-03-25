Мэр Киева Виталий Кличко 25 марта в Facebook поздравил своего брата, боксера и актера Владимира Кличко с днем рождения

По словам Кличко, брат с детства старался следовать его примеру. Он мечтал поскорее пойти в школу, поступил в боксерскую секцию, закончил тот же институт, что и старший брат. Пассажирам не понравится: протестующие киевские маршрутчики пригрозили Кличко © РИА Новости, Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

Виталий Кличко отметил, что его младший брат также защитил кандидатскую и стал чемпионом мира по боксу, причем собрал больше чемпионских поясов. Он добавил, что Владимир Кличко замечательный отец, преподает в университете и пишет книги, которые «мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными».

«Каждый твой успех и победу воспринимаю, как свои. Всегда горжусь тобой! Не многим повезло с таким братом. С днём рождения! Люблю тебя, брат! И еще раз спасибо маме, что 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни!» — написал киевский мэр.

Владимир Кличко получил на ринге прозвище Доктор Стальной Молот. Он снялся в 24 фильмах.

Боксер встречался с целым рядом актрис и топ-моделей. Около семи лет он встречался с американской актрисой Хейден Панеттьер, у них родилась дочь Кайя Евдокия. После того как пара рассталась, девочка живет с отцом и бабушкой в Киеве.