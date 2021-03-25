Утром в среду, 24 марта, в службу экстренной медицинской помощи поступил вызов — 57-летнего мужчину парализовало в результате бытовой травмы. Но автомобиль не смог подъехать к дому из-за бездорожья и застрял в грязи.
«На помощь медицинским работникам были вызваны представители ГСЧС. Благодаря слаженной работе медиков и спасателей, парализованного мужчину перенесли в специализированный автомобиль ЭМП и госпитализировали в лечебное учреждение, тем самым подарив надежду на выздоровление и восстановление», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Житомиром пациентку пришлось везти на упряжке, так как машина «скорой» застряла в снегу.