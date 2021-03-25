В Харьковской области врачам и спасателям пришлось два километра нести пациента на носилках по бездорожью. Об этом 24 марта сообщил КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на своей странице в Facebook

На Украине придумали необычный способ вызывать скорую для больных COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«На помощь медицинским работникам были вызваны представители ГСЧС. Благодаря слаженной работе медиков и спасателей, парализованного мужчину перенесли в специализированный автомобиль ЭМП и госпитализировали в лечебное учреждение, тем самым подарив надежду на выздоровление и восстановление», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Житомиром пациентку пришлось везти на упряжке, так как машина «скорой» застряла в снегу.