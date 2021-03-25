Украинская певица София Ротару 24 марта выложила в Instagram объявление о том, что аккаунт ее внучки Софии Евдокименко взломан

«Взломали. Делаем все возможное, чтобы восстановить», — написала Ротару сразу на двух языках, русском и английском, оповещая подписчиков внучки о сложившейся ситуации.

СМИ сообщают о том, что София-младшая в настоящее время готовится к свадьбе с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым.

«Скакала в России»: «патриоты» Украины предъявили Лорак за прыжки не в той стране © Ани Лорак/Инстаграм

Звездная бабушка недавно поделилась с журналистами, что выступает против брака внучки, так как та еще слишком молода, девушке 19 лет. Однако певица оговорилась, что примет любое решение наследницы, ведь внучка уже взрослая и вправе решать самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ПУСТЬ НА КАЦАПИЮ ЕДЕТ!»: УКРАИНСКИЙ «ГОЛОС СТРАНЫ» ПОПАЛ ПОД ПРИЦЕЛ НАЦИОНАЛИСТОВ.

София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design. Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 27-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.