«Взломали. Делаем все возможное, чтобы восстановить», — написала Ротару сразу на двух языках, русском и английском, оповещая подписчиков внучки о сложившейся ситуации.
СМИ сообщают о том, что София-младшая в настоящее время готовится к свадьбе с 31-летним IT-предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle Денисом Жадановым.
В 2018 году мужчина попал в американский рейтинг Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий».
Звездная бабушка недавно поделилась с журналистами, что выступает против брака внучки, так как та еще слишком молода, девушке 19 лет. Однако певица оговорилась, что примет любое решение наследницы, ведь внучка уже взрослая и вправе решать самостоятельно.
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София Евдокименко живет в США и учится в нью-йоркском Parsons For Design. Отец девушки — единственный наследник украинской певицы Софии Ротару, у которого есть еще 27-летний сын Анатолий, который также живет в Америке.