В связи с ухудшением ситуации в Донбассе Украина снова поразила своим цинизмом, повторяя уже заученную фразу, что ДНР и ЛНР «сами себя обстреливают». Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Недавно снайперским огнем во дворе своего дома был убит пенсионер, житель Александровки Донецкой области. Его тело не удалось эвакуировать, так как украинские террористы продолжали все время обстреливать поселок, сообщил эксперт.

«На данный момент украинская армия ведет провокационный огонь, традиционно пытаясь переложить вину на нашу Народную милицию. Опять та сторона конфликта завела свою любимую шарманку, что мы "сами себя обстреливаем". И этот фейковый мем ярлыком навешивается на любые обстрелы, даже самые циничные и бесчеловечные», — сказал Пушилин.

Ополченец ДНР рассказал, по какому сценарию ВСУ будут наступать в Донбассе © vk.com, Владлен Татарский

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.