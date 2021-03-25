Недавно снайперским огнем во дворе своего дома был убит пенсионер, житель Александровки Донецкой области. Его тело не удалось эвакуировать, так как украинские террористы продолжали все время обстреливать поселок, сообщил эксперт.
«На данный момент украинская армия ведет провокационный огонь, традиционно пытаясь переложить вину на нашу Народную милицию. Опять та сторона конфликта завела свою любимую шарманку, что мы "сами себя обстреливаем". И этот фейковый мем ярлыком навешивается на любые обстрелы, даже самые циничные и бесчеловечные», — сказал Пушилин.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.