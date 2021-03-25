Президент Украины Владимир Зеленский поздравил СБУ с 29-летием и заявил, что служба ежедневно занимается тяжелой и масштабной работой. Об этом 25 марта он написал в своем Telegram

«Службе безопасности Украины сегодня 29 лет… Желаю всем работникам СБУ здоровья и сил, чтобы вы и в дальнейшем исправно выполняли свою работу. С честью, отвагой и на благо нашего государства», — написал президент.

Также Зеленский обозначил стратегические задачи ведомства, назвав реформу органа и «подготовку к деоккупации Донбасса» одними из главных.

Ранее глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал работу ведомства «дешевым разводом» и выругался в нецензурной форме. Он призвал Зеленкого закрыть орган, поскольку считает его «рассадником коррупции». Зеленский, война и ловушка пропаганды © пресс-служба президента Украины

Саакашвили отреагировал таким образом на заявление СБУ, что бывший депутат Рады Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая нарушала интересы Украины.