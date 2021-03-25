Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook 25 марта

Ляшко заявил, что возвращается к работе. По его словам, болезнь у него протекала без осложнений.

«В соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10-го дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования», — уточнил главный санврач.

Он добавил, что даже после получения первой дозы вакцины в случае, если инфицирование происходит до 22-го дня после прививки, коронавирус переносится легче. Офис Зеленского пикетируют из-за «смертельной» вакцины © Pavlovsky news/Telegram

Ляшко отметил, что в Минздраве Украины по рекомендациям специалистов решили увеличить срок введения второй дозы до 90 дней «с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneсa/Covishield в соответствии с инструкцией производителя». При этом сам Ляшко получит вторую дозу вакцины через 6 месяцев.

Ранее главный санврач вакцинировался в прямом эфире и заразился коронавирусом на 13-й день после первой дозы препарата Covishield.