Украинская рэперша Alyona Alyona приняла участие в программе «Завтрак с 1+1», где рассказала, что заразилась коронавирусом, но долго путала его симптомы с другим заболеванием. Передача вышла в эфир 25 марта

«Единственное, что у меня часто гайморит, у меня хроническое течение болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа. Просто был постоянно набухший нос. Был и был, думаю, пойду себя проверю. На седьмой день проверилась, о, "корона", добрый день», — рассказала исполнительница.

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Ранее артистка отчиталась журналистам, что сбросила уже 10 из анонсированных 29 килограммов. Такое обещание Alyona Alyona дала в свой последний день рождения, заявив, что справится с задачей ровно за год.

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Аlyona Аlyona, по паспорту Алена Савриненко, украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, которая еще совсем недавно работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.