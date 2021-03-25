В частности, среди тех, кто считает COVID-19 искусственно созданным, «Рейтинг» насчитал 71%.
«Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%). Еще 17% — с целью создания экономического кризиса, 16% — с целью заработка на вакцине, 12% — для контроля над людьми», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди тех, кто считает, что болел, половина имели положительный тест на коронавирус. Почти столько же имели симптомы, но не делали тест. Среди тех, кто перенес COVID-19, 42% имели легкое течение болезни, 45% — средний и 13% — тяжелое.
Исследование провели 18-19 марта в формате телефонного интервью с использованием компьютера. Опросили 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.
За последние сутки Украина побила антирекорд по заражению коронавирусом с начала пандемии — более 16 тысяч. Также был побит антирекорд по числу смертей.
Мэр Львова Андрей Садовый не стал дожидаться решения Кабмина и объявил локдаун с 19 марта. Также с 20 марта по 9 апреля локдаун вводят в Киеве.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп.
Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.