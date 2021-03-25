На Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac, сообщает Telegram-канал «Клименко тайм» 25 марта со ссылкой на посольство Украины в Китае

Украина давно уже оплатила китайскую вакцину, однако ее поставки задерживались. Эксперты связывали это с охлаждением отношений Пекина и Киева из-за скандальной экспроприации завода украинского завода «Мотор Сич» у китайских инвесторов.

«Ее (вакцины. — Ред.) прибытие два дня назад анонсировала представитель компании-посредника «Лекхим» Элеонора Мирошник. Судя по всему, партия должна прибыть в Киев сегодня поздно вечером», — говорится в сообщении.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и владельца регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, за любые последствия.

Несколько человек на Украине уже умерли после вакцинации британской вакциной AstraZeneca.