Госпереворот 2014 года на Украине был инспирирован Соединенными Штатами. Его последствиями стали потеря Киевом Крыма и Донбасса. Жертвами гражданской войны стали более 13 тыс. человек.
«Украина является важной страной для региона. Это опора, если хотите, восточнославянского мира», — приводит агентство слова Кента.
Последний также отметил, что в Госдепартаменте США считают, что украинцы обладают большим потенциалом в различных сферах, в том числе в информационных технологиях, агробизнесе и том, что касается гражданского общества.
По словам Кента, США хотят поддержать Киев, «чтобы Украина достигла собственного успеха» и тем самым опровергла «много ложных утверждений России».
Пока даже при поддержке мирового гегемона у украинских властей не получается даже побороть коррупцию и бедность.
Наоборот, итогом американского вмешательства стал рост взяточничества и обнищание большинства украинцев.