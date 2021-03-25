Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что Украина - «опора восточнославянского мира». Его слова приводит РБК Украина 25 марта

Госпереворот 2014 года на Украине был инспирирован Соединенными Штатами. Его последствиями стали потеря Киевом Крыма и Донбасса. Жертвами гражданской войны стали более 13 тыс. человек.

«Украина является важной страной для региона. Это опора, если хотите, восточнославянского мира», — приводит агентство слова Кента.

Симуляция «незалежности»: зачем Киев так активно клянется в верности США © пресс-служба президента Украины

По словам Кента, США хотят поддержать Киев, «чтобы Украина достигла собственного успеха» и тем самым опровергла «много ложных утверждений России».

Пока даже при поддержке мирового гегемона у украинских властей не получается даже побороть коррупцию и бедность.

Наоборот, итогом американского вмешательства стал рост взяточничества и обнищание большинства украинцев.