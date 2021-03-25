«Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями… Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха… Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы», — сказал Кент.
При этом в США ожидают, что разговор состоится в ближайшее время.
Ранее Зеленский заявлял, что ждет от Байдена содействия движению Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента