Президент США Джозеф Байден до сих пор не провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку «звонок должен быть прикреплен действиями». Об этом 25 марта заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает «Голос Америки»*

Советник Зеленского назвал главную причину того, что Байден не контактирует с президентом Украины © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

При этом в США ожидают, что разговор состоится в ближайшее время.

Ранее Зеленский заявлял, что ждет от Байдена содействия движению Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и стали на новый путь».

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента