«Если человек сделал вакцину, а на следующий день у нее случился инфаркт, потому что она имела серьезное сердечно-сосудистое заболевание, — это же никоим образом не связано», — сказал Степанов.
Он отметил, что после вскрытия умершей общался с судмедэкспертом, и тот назвал причиной смерти сердечно-сосудистую недостаточность.
Также, по словам главы Минздрава, все случаи смерти в течение 30 дней после вакцинации расследуют медики.
Ранее после вакцинации в одесской области скончалась украинская военнослужащая Инна Нарожная. Вакцина Covishield, которую используют на Украине и которой была привита умершая под Одессой, является индийским аналогом AstraZeneca.
Кроме того, на Украине зафиксировали еще одну смерть после вакцинации. В Черновицкой области после прививки скончался один из провизоров аптеки регионального военного госпиталя. В Минздраве заявили, что причиной смерти мужчины был инсульт.
* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента