Глава Минздрава Украины Максим Степанов отрицает связь между смертью военнослужащей в Одесской области и прививкой вакциной Covishield. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»* 25 марта

«Если человек сделал вакцину, а на следующий день у нее случился инфаркт, потому что она имела серьезное сердечно-сосудистое заболевание, — это же никоим образом не связано», — сказал Степанов.

Он отметил, что после вскрытия умершей общался с судмедэкспертом, и тот назвал причиной смерти сердечно-сосудистую недостаточность. ЧП государственного масштаба. Смерть после прививки под Одессой © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

Также, по словам главы Минздрава, все случаи смерти в течение 30 дней после вакцинации расследуют медики.

Ранее после вакцинации в одесской области скончалась украинская военнослужащая Инна Нарожная. Вакцина Covishield, которую используют на Украине и которой была привита умершая под Одессой, является индийским аналогом AstraZeneca.

Кроме того, на Украине зафиксировали еще одну смерть после вакцинации. В Черновицкой области после прививки скончался один из провизоров аптеки регионального военного госпиталя. В Минздраве заявили, что причиной смерти мужчины был инсульт.

* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента