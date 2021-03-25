В Киеве хотят перестроить знаменитый универмаг «Детский мир» на улице Малышко. Об этом 24 марта сообщили на сайте Украинской торговой гильдии

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«Благодаря реконструкции арендная площадь торгового центра расширится на 15 000 кв. м. Общая площадь обновленного ТЦ "Детский мир" составит 48 500 кв. м, из них арендная — 25 000 кв. м. Проект разработан компанией Edelburg Development», — рассказали в гильдии.

В магазине будут продавать электронику, спортивные, косметические товары, одежду, обувь, парфюмерию, а также расширят ассортимент детских товаров. Для удобства посетителей на крыше здания обустроят парковку на 133 машиноместа.

Сроки открытия нового торгового центра неизвестны. В связи с карантинными ограничениями и ситуацией на рынке дата начала строительных работ остается под вопросом.

В то же время глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик считает, что менять фасад «Детского мира» не нужно.

«Теперь этому зданию хотят добавить дополнительные торговые и развлекательные площади и построить кровельный паркинг на 133 авто. Ничего плохого. Рыночек диктует. Но хуже всего, что планируют "модернизировать" фасад, — наляпать ярко-цветных прямоугольников. Как будто детей только это и притягивает. Но тогда полностью будет потеряна загадочность существующего воздушного фасада», — написал Селик на своей странице в Facebook.