После обновления здание, выстроенное в 1987 году в стиле советского модернизма, лишится своего нынешнего облика. Металлические элементы фасада заменят яркие разноцветные панели.
«Благодаря реконструкции арендная площадь торгового центра расширится на 15 000 кв. м. Общая площадь обновленного ТЦ "Детский мир" составит 48 500 кв. м, из них арендная — 25 000 кв. м. Проект разработан компанией Edelburg Development», — рассказали в гильдии.
В магазине будут продавать электронику, спортивные, косметические товары, одежду, обувь, парфюмерию, а также расширят ассортимент детских товаров. Для удобства посетителей на крыше здания обустроят парковку на 133 машиноместа.
Сроки открытия нового торгового центра неизвестны. В связи с карантинными ограничениями и ситуацией на рынке дата начала строительных работ остается под вопросом.
В то же время глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик считает, что менять фасад «Детского мира» не нужно.
«Теперь этому зданию хотят добавить дополнительные торговые и развлекательные площади и построить кровельный паркинг на 133 авто. Ничего плохого. Рыночек диктует. Но хуже всего, что планируют "модернизировать" фасад, — наляпать ярко-цветных прямоугольников. Как будто детей только это и притягивает. Но тогда полностью будет потеряна загадочность существующего воздушного фасада», — написал Селик на своей странице в Facebook.