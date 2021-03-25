Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) считает обыски в офисе движения «Украинский выбор» давлением на несогласных с властью политиков. Об этом 25 марта заявил депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива в Facebook

Одесский эксперт объяснил, почему на самом деле власть Зеленского атаковала Медведчука и Шария © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

По его словам, для того чтобы получить разрешение на обыск, силовики подняли закрытое дело от 2014 года, когда «Украинский выбор», который связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком обвинялся в действиях, связанных с присоединением Крыма к России.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор». Следственные действия проходят в Киеве и Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Медведчука и его жены. До этого, другим решением СНБО, были закрыты три оппозиционных канала, которые были связаны с ОПЗЖ.