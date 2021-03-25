«Идет дискредитация партии, давление на политиков и оппозицию, а значит, в нашей стране уже сегодня формируется диктаторский режим преступника [Владимира] Зеленского, который пытается скрыть свои преступления, затыкая рот оппозиции и всячески оказывая давление», — сказал Кива.
По его словам, для того чтобы получить разрешение на обыск, силовики подняли закрытое дело от 2014 года, когда «Украинский выбор», который связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком обвинялся в действиях, связанных с присоединением Крыма к России.
Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор». Следственные действия проходят в Киеве и Днепре.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Медведчука и его жены. До этого, другим решением СНБО, были закрыты три оппозиционных канала, которые были связаны с ОПЗЖ.