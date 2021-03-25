В селе Гора Киевской области спасли енота, который несколько дней не мог спуститься с дерева. Об этом 24 марта сообщили на странице в Facebook Kyiv Animal Rescue Group

Как рассказали в Команде спасения животных, к ним 22 марта обратились люди, которые обнаружили в селе Гора на дереве енота.

На помощь зверю поспешили волонтеры добровольной пожарной бригады «Штурм» и дежурный экипаж Команды спасения животных. Харьковский енот — водитель джипа стал звездой сети — видео © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Было установлено, что неизвестно откуда взявшийся енот залез на тонкое, треснутое, аварийное дерево на высоту примерно 12 метров. Снять его традиционными методами было невозможно, т.к. дерево еле держалось и могло переломиться в любой момент от нагрузки», — говорится в сообщении.

Спасатель поднялся на дерево по лестнице, стал его надпиливать. Когда дерево опустилось до 4 метров, енот спрыгнул сам, и его отловили, несмотря на зубастость и изворотливость. Затем енота передали в приют для диких животных.

Вскоре объявились хозяева пострадавшего зверя. Выяснилось, что енота зовут Кирюша и он живет в селе Счастливое. Однако хозяевам нужно предъявить документы на питомца, чтобы иметь возможность забрать его из приюта.