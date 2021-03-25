Как рассказали в Команде спасения животных, к ним 22 марта обратились люди, которые обнаружили в селе Гора на дереве енота.
На помощь зверю поспешили волонтеры добровольной пожарной бригады «Штурм» и дежурный экипаж Команды спасения животных.
«Было установлено, что неизвестно откуда взявшийся енот залез на тонкое, треснутое, аварийное дерево на высоту примерно 12 метров. Снять его традиционными методами было невозможно, т.к. дерево еле держалось и могло переломиться в любой момент от нагрузки», — говорится в сообщении.
Спасатель поднялся на дерево по лестнице, стал его надпиливать. Когда дерево опустилось до 4 метров, енот спрыгнул сам, и его отловили, несмотря на зубастость и изворотливость. Затем енота передали в приют для диких животных.
Вскоре объявились хозяева пострадавшего зверя. Выяснилось, что енота зовут Кирюша и он живет в селе Счастливое. Однако хозяевам нужно предъявить документы на питомца, чтобы иметь возможность забрать его из приюта.