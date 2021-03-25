США в 2020 году усиливали санкции против участников строительства газопровода «Северный поток – 2», что не сказалось на реализации проекта, однако «заморозило» отношения между странами.
«В отношениях России и США продолжала накапливаться напряженность вследствие наращивания многоплановых усилий Вашингтона по сдерживанию России (включавших в 2020 году, помимо прочего, введение новых санкций и создание дополнительных препятствий для реализации проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток"). Взаимодействие носило ограниченный и ситуативный характер», — цитирует агентство отчет МИД РФ.
По данным ведомства, президенты РФ и США провели восемь телефонных разговоров, по итогам одного из которых в апреле 2020 года Россия направила в США гуманитарный медицинский груз, а Штаты отправили в РФ партию аппаратов искусственной вентиляции легких.
Продолжались контакты по линии советов безопасности, главы внешнеполитических ведомств провели шесть телефонных разговоров, а также одну встречу «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Состоялось несколько встреч межведомственных делегаций на экспертном уровне.
Как отметили в МИД, российско-американские контакты «были сосредоточены на обсуждении стратегической стабильности (с упором на продление Договора об ограничении СНВ), обстановки в Афганистане, Сирии, Венесуэле, Ливии, денуклеаризации Корейского полуострова».
Россия также продолжала попытки наладить с США конструктивный профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, говорится в документе.