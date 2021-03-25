По словам производителей, свинина будет стоить 150 гривен/кг (408 рублей/кг). Также подорожают курица и говядина. Соответственно, в цене вырастут и колбасные изделия.
Как сообщил один из крупнейших производителей мяса птицы компания «МХП» (Киев), себестоимость мяса выросла на 40%.
«За последний год цены на курятину в Украине достигли минимального значения за последние 15 лет. Комбикорм стремительно дорожает, что отражается на стоимости куриного мяса и яиц. Десяток последних стоит сейчас уже от 40 до 60 гривен (109—163 рубля. — Ред.)», — говорится в материале.
Исполнительный директор ассоциации «Мясная отрасль» Николай Бабенко подчеркнул, что причиной роста цены на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость.
По его словам, самое дешевое мясо вырастет в цене с 90 гривен/кг (245 рублей/кг) до 100-150 гривен/кг (272 рубля/кг — 408 рублей/кг).