На протяжении 2021 года на Украине вырастут цены на мясо – в среднем на 10%. Об этом 24 марта сообщило издание Today.ua

В Москву за макаронами? Почему украинские цены на продукты обгоняют российские © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Как сообщил один из крупнейших производителей мяса птицы компания «МХП» (Киев), себестоимость мяса выросла на 40%.

«За последний год цены на курятину в Украине достигли минимального значения за последние 15 лет. Комбикорм стремительно дорожает, что отражается на стоимости куриного мяса и яиц. Десяток последних стоит сейчас уже от 40 до 60 гривен (109—163 рубля. — Ред.)», — говорится в материале.

Исполнительный директор ассоциации «Мясная отрасль» Николай Бабенко подчеркнул, что причиной роста цены на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость.

По его словам, самое дешевое мясо вырастет в цене с 90 гривен/кг (245 рублей/кг) до 100-150 гривен/кг (272 рубля/кг — 408 рублей/кг).