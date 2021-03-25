Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора проводят обыск в офисе организации «Украинский выбор», которую СМИ связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом 25 марта сообщает депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook

«В офисе общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком, СБУ и ГПУ (Генпрокуратура, ныне Офис генпрокурора. — Ред.) проводят обыск. Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена», — написал Кузьмин.

По его словам, в суд за санкцией на обыск обратился заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, которому достоверно известно, что офис «Украинского выбора» находится в одном здании с офисом ОПЗЖ. Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

В начале марта СБУ провела обыски в офисах АЗС Glusco. В них изъяли документы и компьютеры. Представители сети отрицают свою связь с Медведчуком.

Ранее решением Совета нацбезопасности и обороны, подписанным Владимиром Зеленским, были лишены эфира несколько телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» и одним из ее лидеров Виктором Медведчуком. Позднее против самого Медведчука и еще нескольких человек были введены санкции. В ОПЗЖ назвали данные действия власти политическим преследованием.