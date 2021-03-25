Композитор Игорь Николаев, поздравляя своего коллегу Александра Буйнова с 71-м днем рождения, показал фанатам архивный снимок, где оба мужчины запечатлены в компании певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий пост, датированный 24 марта, можно у видеть в Instagram Николаева

Куда смотрит Пугачева?: Галкин получил необычное признание в любви © Максим Галкин/Инстаграм

На прикрепленной фотографии знаменитая троица стоит на улице рядом с беседкой, где на столе лежит все необходимое для приготовления шашлыков, при этом Пугачева кричит, показывая пальцем на Буйнова. Как заметили пользователи, артисты на этом снимке явно навеселе.

Кстати, сама примадонна, также поздравившая своего ровесника с днем рождения, назвав его в публикации братом.

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СМИ известно о том, что в 2011 году Буйнову диагностировали рак. Артист проходил лечение в российских клиниках, отказываясь от операции в Европе. Такое решение он объяснил патриотизмом и верой в местных врачей.