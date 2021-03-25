Отмечается, что уже сейчас Днепр загрязнен ядохимикатами, пестицидами, лекарствами и вредными тяжелыми металлами.
«Значительное превышение по антидепрессантам в бассейне Северского Донца. В бассейнах Днепра, верхнего и среднего, превышение по фармацевтическим препаратам "ковидного" протокола. Большое превышение по пестицидам, агрохимикатам. В бассейнах Десны даже ртуть в рыбе», — рассказал министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.
Специалисты также отмечают, что из-за отсутствия фильтров на ливневках и неконтролируемых выбросов предприятий самая известная украинская река Днепр цветет, гниет, мелеет и становится болотом. Зимой состояние водоема также ухудшается из-за соли, которой посыпают дороги.
Кроме того, из-за загрязнения в Днепре нет течения.
По словам Абрамовского, в Киевской области открыли современную лабораторию для изучения состояния рек. Результат мониторинга пообещали объявить в конце года.