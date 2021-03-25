Украине к 2050 году грозит дефицит питьевой воды из-за сбросов в реки опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и мусора. Об этом сообщает издание «Таймер» 25 марта

Отмечается, что уже сейчас Днепр загрязнен ядохимикатами, пестицидами, лекарствами и вредными тяжелыми металлами.

«Значительное превышение по антидепрессантам в бассейне Северского Донца. В бассейнах Днепра, верхнего и среднего, превышение по фармацевтическим препаратам "ковидного" протокола. Большое превышение по пестицидам, агрохимикатам. В бассейнах Десны даже ртуть в рыбе», — рассказал министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Мутные воды Днепра: почему Украине грозит дефицит питьевой воды © CC0, Pixabay

Кроме того, из-за загрязнения в Днепре нет течения.

По словам Абрамовского, в Киевской области открыли современную лабораторию для изучения состояния рек. Результат мониторинга пообещали объявить в конце года.