Игрок английского клуба «Манчестер Сити» 24-летний Александр Зинченко возглавил сборную Украины в отборочном матче на чемпионат мира по футболу - 2022 с командой Франции. Об этом сообщил УНИАН 24 марта

Таким образом Зинченко поставил рекорд в составе сборной Украины, став самым молодым из ее капитанов.

До Зинченко рекорд принадлежал Анатолию Тимощуку — он впервые надел капитанскую повязку на матче сборной в возрасте 25 лет. В пятерку молодых капитанов также входят футболисты Олег Лужный, Андрей Шевченко и Юрий Максимов. Зеленский по-английски похвалил сборную Украины после ничьи с Францией © president.gov.ua

Матч Франции и Украины 24 марта закончился со счетом 1:1. В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Финляндии.

Ранее Зинченко отметился участием в рекордном числе победных матчей за клуб «Манчестер Сити». Он сыграл в 83 матчах, в 72 из них его команда одержала верх над противником.