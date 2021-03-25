Глава украинской дипломатии озвучил нереалистичные сроки завершения войны в Донбассе. Об этом 25 марта заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, слова которой приводит пресс-служба МИД ДНР

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Кулеба заявил, что если в Кремле согласятся на условия Киева, то на разрешение конфликта в Донбассе уйдет неделя.

«Нас удивляет уже даже не то, с какой слепой настойчивостью украинские представители твердят о том, что Россия является стороной конфликта… Гораздо больше нас поражает то, с какой легкостью шеф украинской дипломатии озвучивает такие нереалистичные сроки», — отметила Никонорова.

Глава МИД народной республики напомнила, что после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений прошло шесть лет, однако ни один из его пунктов до сих пор не выполнен.

По ее словам, непонятно, как украинская сторона, которая все эти годы срывала переговорный процесс, собирается покончить с конфликтом за неделю.

Верховная Рада Украины приняла в 2015 году постановление, в котором признала Россию «страной-агрессором». Россия отвергает эти обвинения и настаивает на неукоснительном выполнении Минских соглашений.