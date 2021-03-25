Украинский блогер, рассказывающий о том, как правильно выбирать автомобили, столкнулся с большим количеством дефектных машин, которые продают как новые. Соответствующее видео он на днях опубликовал на своем YouTube-канале ArchiLow

Заработать на коллапсе: львовяне за деньги откапывают машины из снега © СС0, pixabay

Блогер нашел еще одну подозрительную машину Ceed от южнокорейской KIA с небольшим пробегом в 24 километра. Она была абсолютно новой, но использовалась в качестве экземпляра на выставках. Тщательная проверка показала, что поверхность кузова не была повторно окрашена, но была излишне отполирована. В частности, в некоторых местах покрытие показывало от 60 до 70 микрон. Другими словами, если еще раз отполировать это авто, краска станет гораздо тоньше, чем нужно, а это уже может привести к коррозии. Также под ручками дверей нашлись остатки той самой полировочной пасты, а на самом кузове — следы кругов от инструмента полировки.