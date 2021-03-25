Первым автомобилем, у которого нашлись дефекты, стал кроссовер от Suzuki — Vitara. Автомобиль решили осмотреть на наличие повторной покраски. В некоторых местах толщина краски (которая обычно у новых автомобилей составляет от 80 микрон), была 200 микрон. При этом менеджер автосалона утверждал, что машина «не бита и не крашена», но после неопровержимых фактов вынужден был признать, что все же повторная покраска имела место. Ее сделали на заводе, и дилер заверил, что такое бывает довольно часто, если во время проведения покрасочных работ на непросохший кузов случайно попадает пыль — в этом случае наносится дублирующий слой краски.
Блогер нашел еще одну подозрительную машину Ceed от южнокорейской KIA с небольшим пробегом в 24 километра. Она была абсолютно новой, но использовалась в качестве экземпляра на выставках. Тщательная проверка показала, что поверхность кузова не была повторно окрашена, но была излишне отполирована. В частности, в некоторых местах покрытие показывало от 60 до 70 микрон. Другими словами, если еще раз отполировать это авто, краска станет гораздо тоньше, чем нужно, а это уже может привести к коррозии. Также под ручками дверей нашлись остатки той самой полировочной пасты, а на самом кузове — следы кругов от инструмента полировки.