«Госказначейство подтвердило оплату 36 миллионов гривен за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино. Поэтому гостиница "Гагарин" в Одессе — это первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино», — говорится в сообщении.
Позже ведомство сообщило, что лицензию также получило ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС».
Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса.
Новый закон легализовал на Украине деятельность казино (в том числе и онлайн), проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн) и лотерей, игру в покер в интернете.