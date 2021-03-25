Госбюджет Украины получил за первые две лицензии наземного (офлайн) казино 72 млн гривен. Лицензии оплатили ООО «ПРИМУМ» (отель «Гагарин» в Одессе) и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС» (Львов). Об этом 24 марта в Telegram сообщила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей

«Госказначейство подтвердило оплату 36 миллионов гривен за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино. Поэтому гостиница "Гагарин" в Одессе — это первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино», — говорится в сообщении.

Казино в законе: Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса.

Новый закон легализовал на Украине деятельность казино (в том числе и онлайн), проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн) и лотерей, игру в покер в интернете.