«Госказначейство подтвердило оплату 36 миллионов гривен за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино. Поэтому гостиница "Гагарин" в Одессе — это первое заведение, внутри которого оператор сможет организовать легальное казино», — говорится в сообщении.

Казино в законе: Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине
Казино в законе: Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине
© РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
Позже ведомство сообщило, что лицензию также получило ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса.

Новый закон легализовал на Украине деятельность казино (в том числе и онлайн), проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн) и лотерей, игру в покер в интернете.

 