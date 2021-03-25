Одному из депутатов Верховной Рады сообщено подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму в 97 млн гривен (3,5 млн долларов). Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

«По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)», — написала Венедиктова.

По данным следствия, депутат с 2012 года занялся строительством многоквартирных жилых домов в селах Петропавловская, Борщаговка и Софиевская Борщаговка в Киевской области. При этом он не зарегистрировался в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица. Генпрокуратура Украины начала уголовное дело против «Динамо» за неуплату налогов © скриншот с видео cwcrussia

Затем депутат зарегистрировал право собственности на дома, по доверенности уполномоченное им лицо их продавало. При этом доход от продажи он декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по словам Венедиктовой, народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 97 млн грн.

По данным СМИ, этим депутатом может быть член депутатской группы «За будущее» Виктор Мялик, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским. Авторы ресурса указывают на его внешнее сходство с человеком на заблюренном снимке в записи Венедиктовой и отмечают, что он годами декларировал квартиры в этих селах под Киевом.

Ранее против Коломойского и его семьи были введены санкции со стороны США.