Евгений Шевченко, известный как агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил о непричастности к поставкам оружия из РФ на Украину в комментарии Hromadske 25 марта

По словам Шевченко, он хотел инвестировать средства в охранную компанию экс-депутaта от «Самопомощи» Семена Семенченко. Предполагалось, что компания будет работать в Сирии и Афганистане по контрактам с Госдепартаментом США. Она должна была заниматься охраной объектов и сопровождением конвоев.

Однако, как утверждает Шевченко, до заключения контракта дело не дошло. ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

«Слава богу, никакого оружия или взрывчатки я не завозил и никакого отношения к оружию, которое там нашли, не имею. В деле есть показания свидетелей, Семен покупал автоматы-пулеметы и гранаты, но там фамилии людей, которых я в жизни не видел. Ну и по биллингу они же точно пробивали и знают, что я не причастен к тем вещам», — сказал он.

Ранее Службa безопaсности Укрaины предъявила Семенченко и Шевченко обвинение в организации нелегальной ЧВК. Как заявили в СБУ, компания якобы занималась ввозом вне таможенного контроля военных запчaстей и товaров двойного назнaчения из России и перепродаже их госпредприятиям оборонной сферы по зaвышенным ценaм.