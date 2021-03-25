«Я уверен, мы вернемся к нормальным отношениям… Думаю, администрация Байдена и сам президент будут проводить обсуждения и переговоры с президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем возобновится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон», — сказал он.
Мак подчеркнул, что единственная причина, по которой этого пока не происходит, — пандемия COVID-19.
При этом советник считает, что Байден, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, понимает сложности происходящего на Украине.
«Так что, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо поладят», — заявил Мак.
Байден вступил на пост президента США 20 января. За это время он успел провести телефонные переговоры с несколькими иностранными лидерами, в том числе Владимиром Путиным.