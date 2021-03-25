Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут очную встречу после улучшения ситуации с коронавирусом. Такое мнение высказал внештатный советник Зеленского Эндрю Мак в эфире телеканала «Дом» 24 марта

Асафов сказал, в каком случае Байден позвонит Зеленскому © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк сказал он.

Мак подчеркнул, что единственная причина, по которой этого пока не происходит, — пандемия COVID-19.

При этом советник считает, что Байден, в отличие от его предшественника Дональда Трампа, понимает сложности происходящего на Украине.

«Так что, на мой взгляд, лидеры наших стран очень хорошо поладят», — заявил Мак.

Байден вступил на пост президента США 20 января. За это время он успел провести телефонные переговоры с несколькими иностранными лидерами, в том числе Владимиром Путиным.