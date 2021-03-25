Экс-кандидат в депутаты Верховной Рады от «Европейской солидарности», участница военной операции в Донбассе Елена Беленькая, больше известная как Маруся Зверобой, может стать хорошим политиком и навязать конкуренцию Петру Порошенко. Об этом заявил астролог Влад Росс, передает 25 марта glavred.info

Зверобой снялась с довыборов в Раду в пользу другого кандидата © Facebook, Маруся Звіробій

Астролог также обратил внимание на опасный показатель в ее гороскопе: Луна в соединении с Плутоном, являющимся символом смерти и перерождения, который обладает разрушительной энергетикой.

«Люди с таким показателем часто не живут долго. Жизни Маруси Зверобой угрожает опасность, если она не будет контролировать ту горячность Овна, которой обладает. Потому ей важно быть более сдержанной, справедливой и спокойной», — предостерег Росс.

Он добавил, что наибольшую опасность в политике она будет представлять для бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Зверобой будет пользоваться популярностью в западных областях. Петр Порошенко сделал большую ошибку, когда начал продвигать Зверобой, потому что именно у него она отберет 5-10% электоральной поддержки», — заверил астролог.

В 2019 году депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина вместе со Зверобой обсуждали вероятность физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, записывая при этом совместное видео. После этого Госбюро расследований Украины завело на них уголовное дело. Суд длится до сих пор. В мае 2020 года Печерский суд Киева продлил Фединой в качестве меры пресечения личное обязательство.