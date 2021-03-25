Сообщается, что Зеленская пользуется услугами украинских дизайнеров, но далеко не каждый из них может заполучить первую леди Украины в качестве клиентки. Среди тех, кто смог, — модельеры Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится супруге президента в среднем в 1 тысячу евро (33 тыс. грн или 90 тыс. руб.).
Так, на инаугурации Владимира Зеленского его жена надела белоснежный наряд с пиджаком, который был украшен ручной вышивкой. Его создал на заказ киевский дизайнер Артем Климчук.
А вот Дафна Майберг — автор светлого длинного платья, в котором Зеленская появилась на встрече с супругой президента Израиля Сарой Нетаньяху. Это платье стоило около 12 тысяч гривен (33 тыс. руб.).
При этом ранее первая леди заявила, что ей не нравится, что в СМИ и соцсетях обсуждается ее внешний вид.
«То, во что я одета, иногда обсуждается людьми чаще, чем мои рабочие встречи или проекты. Иногда это может быть для меня неприятным. Но факт все равно остается фактом: мода играет важную роль в нашем обществе», — сказала Зеленская во время форума «Украина 30».