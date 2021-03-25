Журналисты выяснили, кто создает образы первой леди Украины Елены Зеленской и во сколько они ей обходятся. Об этом говорится в программе «Викриття», премьера которой состоялась на Youtube-канале Kyiv LIVE 24 марта

«Меняйте стилиста»: в соцсетях раскритиковали наряд первой леди Украины © Instagram @olenazelenska_official Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится супруге президента в среднем в 1 тысячу евро (33 тыс. грн или 90 тыс. руб.).

Так, на инаугурации Владимира Зеленского его жена надела белоснежный наряд с пиджаком, который был украшен ручной вышивкой. Его создал на заказ киевский дизайнер Артем Климчук.

А вот Дафна Майберг — автор светлого длинного платья, в котором Зеленская появилась на встрече с супругой президента Израиля Сарой Нетаньяху. Это платье стоило около 12 тысяч гривен (33 тыс. руб.).

При этом ранее первая леди заявила, что ей не нравится, что в СМИ и соцсетях обсуждается ее внешний вид.

«То, во что я одета, иногда обсуждается людьми чаще, чем мои рабочие встречи или проекты. Иногда это может быть для меня неприятным. Но факт все равно остается фактом: мода играет важную роль в нашем обществе», — сказала Зеленская во время форума «Украина 30».