Представители «Оппозиционной платформы - За жизнь» восстановили камень с плитой, установленный на выезде из Харькова в память о Переяславской Раде 1654 года. Об этом 24 марта сообщил глава фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андрей Лесик в своем Facebook

Еще один «последний» памятник Ленину снесли на Украине © скриншот видео Суспільне Миколаїв

В подтверждение своих слов он опубликовал фото знака, на котором под скрещенными украинским и российским флагом написано «Камень дружбы украинского и русского народов. 24.03.21».

Однако установленный знак не простоял и суток. Вечером в среду представители радикальной организации разбили знак, назвав свои действия «оперативной реакцией».