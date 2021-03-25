«Сегодня в Харькове был восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Он был установлен в память о Переяславской Раде 1654 года, но был разрушен вандалами. Восстановление памятника — это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов», — написал Лесик.
В подтверждение своих слов он опубликовал фото знака, на котором под скрещенными украинским и российским флагом написано «Камень дружбы украинского и русского народов. 24.03.21».
Однако установленный знак не простоял и суток. Вечером в среду представители радикальной организации разбили знак, назвав свои действия «оперативной реакцией».