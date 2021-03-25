Вирусологи зафиксировали в одном из сел Винницкой области Украины вспышку африканской чумы свиней. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции страны

Украина без сала: местных свиней пускают под нож © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Чтобы не допустить распространение болезни, карантин на срок до 40 дней также был объявлен в соседних поселениях. На это время ввоз и вывоз мясной и молочной продукции в указанные зоны будет запрещен. Специалисты будут отслеживать обстановку в соседних регионах, чтобы не допустить распространения болезни.

Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью и не поддается лечению. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.