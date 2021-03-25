«Донбасс — это символ. Это не просто название»: соцсети о нарративах СНБО
«Донбасс — это символ. Это не просто название»: соцсети о нарративах СНБО
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
«Это заявление соответствует политике офиса нынешнего украинского президента. Уже невооруженным глазом видно, что Донбасс Зеленскому и его команде не нужен», — заявил депутат.

Он добавил, что сейчас регион стал для Киева «разменной монетой для решения проблем с западными партнерами».

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово «Донбасс» не встречается ни в одном нормативно-правовом документе Украины. Он утверждает, что «эта дефиниция навязывается Российской Федерацией. Никакого Донбасса не существует», добавил чиновник.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.

 