Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 24 марта оценил призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказаться от употребления слова «Донбасс», передает RT

«Донбасс — это символ. Это не просто название»: соцсети о нарративах СНБО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Он добавил, что сейчас регион стал для Киева «разменной монетой для решения проблем с западными партнерами».

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слово «Донбасс» не встречается ни в одном нормативно-правовом документе Украины. Он утверждает, что «эта дефиниция навязывается Российской Федерацией. Никакого Донбасса не существует», добавил чиновник.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает претензии.