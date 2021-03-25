Бывшего сотрудника зовут Станислав Лупоносов. Как рассказал начальник управления МВД Андрей Паршин, Лупоносов занимался целенаправленной шпионской деятельностью.
«Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу», — отметил он.
По словам Паршина, бывший сотрудник собирал информацию, ни в коем случае не проявляя себя. Исходя из баз данных управления, Лупоносов имел доступ в том числе и к служебной информации.
«У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым», — подчеркнул начальник ГУБОПиК МВД.
Когда мужчина понял, что его вычислили, то сбежал на Украину.
«Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения — мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения», — заключил Паршин.