В фильме «BYPOLицай. Мандат на предательство», опубликованном 24 марта в сети, рассказали о «кроте», который работал в главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии и, вероятно, был завербован Украиной

СБУ заявила о поимке агента белорусского КГБ © Facebook, Гітлянська Олена Станислав Лупоносов. Как рассказал начальник управления МВД Андрей Паршин, Лупоносов занимался целенаправленной шпионской деятельностью.

«Такое впечатление, что и координатор у него был по этому вопросу», — отметил он.

По словам Паршина, бывший сотрудник собирал информацию, ни в коем случае не проявляя себя. Исходя из баз данных управления, Лупоносов имел доступ в том числе и к служебной информации.

«У нас есть определенные основания так говорить, выложена была именно бывшим сотрудником Лупоносовым», — подчеркнул начальник ГУБОПиК МВД.

Когда мужчина понял, что его вычислили, то сбежал на Украину.

«Работает фейковая фабрика, в информацию вносятся определенные изменения — мы можем увидеть грандиозные заговоры и обманы, которые будут преподноситься как якобы добытые сведения», — заключил Паршин.