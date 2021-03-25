Резкие политические высказывания не повлияют на российско-американское сотрудничество. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Эксперт назвал краеугольный камень политики Байдена © AP, Matt Slocum

«Мы сотрудничаем по космосу, по поставкам определенного сырья, товаров. Думаю, это сотрудничество останется, несмотря на ощущение, что все разрушено. У нас прочные экономические связи, и, как правило, политические высказывания на них не влияют», — сказал Асафов.

Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей.

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.