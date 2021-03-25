Оскорбительные слова американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина наносят ущерб репутации лидера США и говорят о его личностных качествах и неприязни к российскому государству, однако на экономических отношениях между странами это никак не отразится, полагает политолог.
«Мы сотрудничаем по космосу, по поставкам определенного сырья, товаров. Думаю, это сотрудничество останется, несмотря на ощущение, что все разрушено. У нас прочные экономические связи, и, как правило, политические высказывания на них не влияют», — сказал Асафов.
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей.
Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.
После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.