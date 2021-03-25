Ранее силовики провели в помещениях компаний лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается. К тому же офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому.
Эксперт отметил, что сегодня команда Зеленского поддавливает многих или всех украинских олигархов.
«С этим я связываю действия и в отношении группы "Приват", и в отношении ОПЗЖ, и медиа, и компаний, связанных с Ахметовым. Зеленский пытается показать, что он сильный, и пытается обуздать олигархов», — указал Бортник.
Маловероятно, что Зеленскому это удастся, потому что пока даже действиям против ОПЗЖ не хватает эффективности, поскольку эти действия ведут не к установлению контроля, а к усилению конфликтности в политической системе, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.