Президент Украины Владимир Зеленский дает понять олигархам, что если они задумали что-то в отношении смены власти и если они будут поддерживать оппозицию, то у них будут проблемы. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается. К тому же офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому.

Эксперт отметил, что сегодня команда Зеленского поддавливает многих или всех украинских олигархов.

«С этим я связываю действия и в отношении группы "Приват", и в отношении ОПЗЖ, и медиа, и компаний, связанных с Ахметовым. Зеленский пытается показать, что он сильный, и пытается обуздать олигархов», — указал Бортник.

Маловероятно, что Зеленскому это удастся, потому что пока даже действиям против ОПЗЖ не хватает эффективности, поскольку эти действия ведут не к установлению контроля, а к усилению конфликтности в политической системе, добавил политолог.

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