«Сказать, что «вы все идиоты, в кого мы столько лет вкладывали деньги!», они не могут, потому что это означает дискредитацию людей, которые поддерживали украинский режим все эти годы. Но организовать серьезную провокацию и списать Украину с баланса они могут», — указал эксперт.
Для того чтобы списать Украину, может подойти либо военный сценарий, который становится более актуальным в последнее время, либо сценарий по разделу сфер влияния между Россией и Европой, чтобы стабилизировать эту проблему и закрыть ее, отметил Зубец.
К сожалению, вероятность жесткого варианта развития событий сегодня доминирует, и жесткость заявлений Москвы и околоправительственных спикеров рассчитана на то, чтобы послать сигнал, что Россия не будет смотреть спокойно, как ей пытаются нанести ущерб, взорвав Украину, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.