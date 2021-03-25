Нынешняя система власти на Украине спасти внутреннюю экономическую ситуацию не может. На Западе это тоже видят, поэтому они хотят избавиться от Украины с выгодой для себя. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Запад снимет санкции с Крыма, когда поймет их бесполезность © Youtube / Алексей Зубец

Для того чтобы списать Украину, может подойти либо военный сценарий, который становится более актуальным в последнее время, либо сценарий по разделу сфер влияния между Россией и Европой, чтобы стабилизировать эту проблему и закрыть ее, отметил Зубец.

К сожалению, вероятность жесткого варианта развития событий сегодня доминирует, и жесткость заявлений Москвы и околоправительственных спикеров рассчитана на то, чтобы послать сигнал, что Россия не будет смотреть спокойно, как ей пытаются нанести ущерб, взорвав Украину, заключил собеседник издания.

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