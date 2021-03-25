«Северный поток - 2» в первую очередь необходим США для того, чтобы вводить новые санкции против России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич 24 марта

«Не для давления на Украину». Эксперт о том, зачем реально нужен «Северный поток-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

«С моей точки зрения, Штаты рассматривают «Северный поток — 2» как элемент давления на Российскую Федерацию. Сам по себе трубопровод их не интересует», — утверждает Марунич.

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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.