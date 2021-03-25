Если Запад отключит Россию от международной платежной системы SWIFT, это нанесет определенный ущерб российской экономике. Но на этот счет у России есть запасные варианты. Об этом рассказал украинский политолог Алексей Калиниченко в интервью изданию Украина.ру

Беломайдан, который разрушит SWIFT. К чему приведет отключение Белоруссии © Facebook, SWIFT Careers Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. По его словам, Москва должна «укреплять свою самостоятельность» на фоне попыток США ограничить её технологическое развитие.

Эксперт также отметил, что могут пострадать зарубежные партнеры России как поставщика энергоресурсов, зерна, металлопродукции и других важных товаров, но на этот случай у Москвы предусмотрены запасные варианты, такие как система «Мир»

«В этом случае в выигрыше окажется в первую очередь Турция, которая является участником этой системы. Турция — страна НАТО, и многие пострадавшие будут обращаться к ней как к посреднику. Это как Беларусь, которая была посредником в санкционной войне», — указал Калиниченко.

Что касается заявлений главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, ранее угрожавшего отключить Россию от SWIFT, если не увидит движения навстречу в ситуации в Донбассе, то он говорит это потому, что ему больше нечего сказать, и потому, что ему нужно саботировать переговорный процесс, заключил собеседник издания.

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