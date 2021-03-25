Принудив Украину к национализации завода «Мотор Сич», США испортили отношения Киева с Пекином, который должен выслать Украине вакцины от коронавируса. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский ввел в действие решение СНБО по национализации «Мотор Сич» © пресс-служба Президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение Совета безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей». Согласно нему, «Мотор Сич» должен возвратиться в собственность государства.

В связи с этим китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 миллиарда и готовят новые исковые заявления как в украинские, так и в международные инстанции. Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Под вопросом оказались поставки китайской вакцины от COVID-19.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.