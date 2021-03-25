«Киев закупил у Китая вакцины, деньги перечислили, но вакцины нет. И это в общем-то неудивительно, так как испортили отношения с Пекином в связи с ситуацией вокруг завода "Мотор Сич"… А все это потому, что американцам захотелось не отдавать "Мотор Сич" КНР», — заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение Совета безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей». Согласно нему, «Мотор Сич» должен возвратиться в собственность государства.
В связи с этим китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 миллиарда и готовят новые исковые заявления как в украинские, так и в международные инстанции. Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Под вопросом оказались поставки китайской вакцины от COVID-19.
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