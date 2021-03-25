Эксперт отметил, что в стране сложилось 6-7 таких крупных центров (Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Киев), которые могут быть центрами таких территориальных объединений, причем эти объединения не могут охватывать всю территорию Украины, потому что многие убыточные сельскохозяйственные регионы им просто не нужны.
«Альтернатива этому в лице нацистской диктатуры уже практически отсутствует. Потому что за это время нацисты не смогли создать централизованной системы. Наоборот, они в значительной степени приписаны к этим региональным структурам. То есть каждый нанял свою армию из этих самых нацистов. Даже если они состоят в централизованных организациях, то значительная часть из них на местах предпочитает подчиняться местным властям, а не партийным лидерам из центра», — указал Ищенко.
Теоретически можно установить обычную полицейскую диктатуру (такой потенциал есть у главы МВД Арсена Авакова), но непонятно, насколько велик этот потенциал, потому что сегодня он уже не может полностью контролировать полицию и неонацистские батальоны, которые приписаны к тем же региональным элитам, добавил политолог.
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