Сегодня Украина движется к возможному расколу на территориальные экономические комплексы во главе с мэрами крупных городов и с региональными элитами, которые в этих городах сосредоточены. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​​​​: что получила Россия вместе с Крымом? © кадр из видео Украина.ру

«Альтернатива этому в лице нацистской диктатуры уже практически отсутствует. Потому что за это время нацисты не смогли создать централизованной системы. Наоборот, они в значительной степени приписаны к этим региональным структурам. То есть каждый нанял свою армию из этих самых нацистов. Даже если они состоят в централизованных организациях, то значительная часть из них на местах предпочитает подчиняться местным властям, а не партийным лидерам из центра», — указал Ищенко.

Теоретически можно установить обычную полицейскую диктатуру (такой потенциал есть у главы МВД Арсена Авакова), но непонятно, насколько велик этот потенциал, потому что сегодня он уже не может полностью контролировать полицию и неонацистские батальоны, которые приписаны к тем же региональным элитам, добавил политолог.

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