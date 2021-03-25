Сейчас Донбасс пошел самым верным путем, декларируя желание присоединиться к России как основу идеологии своей государственности. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Жириновский сказал, как отреагируют США, если Донбасс войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Тамошние элиты прекрасно понимают границы возможного, поэтому они занялись самоопределением и формированием идентичности Донбасса не как части России, а как части русского мира и русской земли, уточнил эксперт.

«Этот процесс инициирован самим Донбассом. Не стоит считать, что это делается по указке из Москвы. Москва не блокирует этот процесс, хотя и могла бы. Я думаю, что Донбасс может стать одним из идейных центров русского мира и оказывать существенное идеологическое влияние не только на население Украины, но и на Россию. У Донбасса большие перспективы в плане становления своего национального проекта», — считает Неменский.

По его мнению, задача Донбасса сейчас состоит в том, чтобы сформулировать те идеологические и идентификационные формулы, на основе которых может быть реализовано воссоединение русской земли, поскольку Россия эти формулы предложить не может, так как принципиально отказывается от объединения своей государственности с русской идентичностью, а Донбасс имеет такую возможность.

Проведение презентации «Доктрина — русский Донбасс» показало, что у него для этого достаточно интеллектуальных и волевых ресурсов, и теперь мы имеем дело не просто с сепаратисткими регионами Украины, которые тянутся к России, а с самостоятельным и активно проявляющим себя на постсоветском пространстве проектом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.