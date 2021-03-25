Ранее в ДНР была принята доктрина «Русский Донбасс», которая, по словам ее авторов, ставит своей целью способствовать укреплению государственности республики как русского национального государства и в перспективе содействовать её вхождению в состав РФ в качестве полноправного субъекта.
Тамошние элиты прекрасно понимают границы возможного, поэтому они занялись самоопределением и формированием идентичности Донбасса не как части России, а как части русского мира и русской земли, уточнил эксперт.
«Этот процесс инициирован самим Донбассом. Не стоит считать, что это делается по указке из Москвы. Москва не блокирует этот процесс, хотя и могла бы. Я думаю, что Донбасс может стать одним из идейных центров русского мира и оказывать существенное идеологическое влияние не только на население Украины, но и на Россию. У Донбасса большие перспективы в плане становления своего национального проекта», — считает Неменский.
По его мнению, задача Донбасса сейчас состоит в том, чтобы сформулировать те идеологические и идентификационные формулы, на основе которых может быть реализовано воссоединение русской земли, поскольку Россия эти формулы предложить не может, так как принципиально отказывается от объединения своей государственности с русской идентичностью, а Донбасс имеет такую возможность.
Проведение презентации «Доктрина — русский Донбасс» показало, что у него для этого достаточно интеллектуальных и волевых ресурсов, и теперь мы имеем дело не просто с сепаратисткими регионами Украины, которые тянутся к России, а с самостоятельным и активно проявляющим себя на постсоветском пространстве проектом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.