Москва неоднократно заявляла, что вопрос о включении ДНР/ЛНР в состав РФ не рассматривается. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценивал проведение форума «Русский Донбасс».
Эксперт отметил, что крымская формула в отношении Донбасса не работает, тем более в Крымском сценарии Донбассу было отказано еще весной 2014 года, при этом выбранная Россией формула о возврате Донбасса Украине на правах особого статуса не является перспективной, потому что Украина делает все возможное, чтобы не допустить такого сценария.
«Донбасс находится в подвешенном состоянии, и каких-либо ясных перспектив для смены его нынешнего положения не просматривается. Я думаю, они появятся в связи с серьезными изменениями в украинской государственности и деградационными процессами, которые идут в ней на самых разных уровнях», — указал Неменский.
По его мнению, вопрос о самоопределении Новороссии как самостоятельного исторического региона со своей этнокультурной ценностью в ближайшее время будет все более и более актуален, особенно в связи с усилением украинизаторских программ Киева и началом открытых репрессий по этноязыковому принципу.
Поэтому судьба народных республик Донбасса так или иначе будет связана с движением по самоопределению всей Новороссии, и это даст ему возможности для смены юридического статуса, потенциального признания и дальнейшей интеграции с Россией, заключил собеседник издания.
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