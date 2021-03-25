Вопрос о признании Донбасса или о его включении в состав РФ не стоит и в ближайшие годы стоять не будет. За прошедшие годы юристы и специалисты по международному праву так и не нашли формулы, по которой можно осуществить такие действия. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Жириновский сказал, как отреагируют США, если Донбасс войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков позитивно оценивал проведение форума «Русский Донбасс».

Эксперт отметил, что крымская формула в отношении Донбасса не работает, тем более в Крымском сценарии Донбассу было отказано еще весной 2014 года, при этом выбранная Россией формула о возврате Донбасса Украине на правах особого статуса не является перспективной, потому что Украина делает все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

«Донбасс находится в подвешенном состоянии, и каких-либо ясных перспектив для смены его нынешнего положения не просматривается. Я думаю, они появятся в связи с серьезными изменениями в украинской государственности и деградационными процессами, которые идут в ней на самых разных уровнях», — указал Неменский.

По его мнению, вопрос о самоопределении Новороссии как самостоятельного исторического региона со своей этнокультурной ценностью в ближайшее время будет все более и более актуален, особенно в связи с усилением украинизаторских программ Киева и началом открытых репрессий по этноязыковому принципу.

Поэтому судьба народных республик Донбасса так или иначе будет связана с движением по самоопределению всей Новороссии, и это даст ему возможности для смены юридического статуса, потенциального признания и дальнейшей интеграции с Россией, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.