Ранее у стен Офиса президента Украины прошел митинг националистов под названием «Не слышишь? Увидишь», приуроченный ко дню рождения экс-главы одесской ячейки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Участники акции требовали отпустить Стерненко и уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы забросали здание пиротехникой, расписали оскорбительными надписями и пытались поджечь надпись «Президент Украины».
Эксперт отметил, что именно это агрессивное националистическое меньшинство оказывает основное влияние на украинскую политику и является хозяином дискурса патриотизма, воспроизводимого властью.
«Реальность сложнее. Может быть, олигархи и думают, что все эти большие и маленькие ультраправые группировки являются их послушными инструментами во внутриполитической борьбе, правы именно участники этих организаций, которые считают, что именно они используют олигархов и их междоусобную борьбу в своих интересах», — указал Неменский.
Этих группировок становится все больше, они становятся все более влиятельными, и власть вынуждена ориентироваться на их поддержку и все больше боится их гнева и оппозиционных настроений, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.