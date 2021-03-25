И олигархи, и украинские националисты думают, что используют друг друга, но в реальности от этого больше выигрывают ультраправые группировки. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Сергея Стерненко. Участники акции требовали отпустить Стерненко и уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы забросали здание пиротехникой, расписали оскорбительными надписями и пытались поджечь надпись «Президент Украины».

Эксперт отметил, что именно это агрессивное националистическое меньшинство оказывает основное влияние на украинскую политику и является хозяином дискурса патриотизма, воспроизводимого властью.

«Реальность сложнее. Может быть, олигархи и думают, что все эти большие и маленькие ультраправые группировки являются их послушными инструментами во внутриполитической борьбе, правы именно участники этих организаций, которые считают, что именно они используют олигархов и их междоусобную борьбу в своих интересах», — указал Неменский.

Этих группировок становится все больше, они становятся все более влиятельными, и власть вынуждена ориентироваться на их поддержку и все больше боится их гнева и оппозиционных настроений, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.