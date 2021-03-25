Расчет на то, что, убрав с политического поля Украины «Оппозиционную платформу - За жизнь», удастся сохранить часть избирателей президента Владимира Зеленского, скорее всего, не оправдан. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Зеленский устранит Медведчука только неправовым путем © РИА Новости, Нина Зотина Петр Порошенко.

Даже если Зеленский сможет таким образом сохранить часть электората, то, несомненно, произойдет существенный рост антирейтинга Зеленского и его партии, и этот рост вряд ли может быть покрыт той частью электората, которая не ушла бы к Медведчуку, пояснил эксперт.

«Я думаю, что электоральный расчет тут скорее всего провальный. А общий результат этих гонений для Зеленского будет негативный», — указал Неменский.

Но нужно понимать, что киевская власть сейчас ориентирована не столько на завоевание симпатий большинства, сколько на завоевание лояльности или спокойного отношения со стороны агрессивного националистического меньшинства, которое оказывает основное влияние на украинскую политику и которое является хозяином дискурса патриотизма, воспроизводимого властью, заключил собеседник издания.

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