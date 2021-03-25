Сам по себе проект «Северный поток-2» США не интересует, они рассматривают трубопровод как элемент давления на Россию и Евросоюз. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

«Плохая сделка»: Блинкен предостерег участников «Северного потока – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока-2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить Берлину о санкциях за участие в проекте.

«Таким образом осуществляется давление на Евросоюз и Российскую Федерацию в целом. Вообще проект увязывают с политическими резонами. При чем здесь благополучие той же самой Прибалтики?.. Вообще через Прибалтику никогда никакой газ не качался в Европу. Так что давление на "Северный поток-2" — это чистой воды политическая манипуляция», — заявил Марунич.

По его мнению, Вашингтон руководствуется логикой, что США являются мировым полицейским и все должно быть так, как они считают нужным.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока-2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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