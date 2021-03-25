США исчерпали свои рычаги влияния на проект «Северный поток-2» в рамках санкций, поэтому следующий шаг - политическое давление. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

«Плохая сделка»: Блинкен предостерег участников «Северного потока – 2» © Twitter, Secretary Antony Blinken Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока-2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить Берлину о санкциях за участие в проекте.

Марунич подтвердил, что США действительно собираются вводить новые санкции, но, по его мнению, на этом направлении они уже не смогут усилить давление.

«США в рамках санкций уже сделали все, что могли. Другая возможность — это политическое давление на правительства европейских стран, евроструктуры, в частности, Еврокомиссию. Но это неформальная история. Будут что-то там обещать, шантажировать, не более того», — отметил эксперт.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока-2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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