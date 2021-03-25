Есть несколько сценариев развития американо-российских отношений, но все они подразумевают рост конфронтации. Об этом рассказал корреспондент американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников: В США нет правдивой информации ни о России, ни об Украине © Facebook, Pavel Kozhevnikov Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство». Позднее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также он заявил, что Путин «ответит за вмешательство» в выборы в США.

Эксперт отметил, что первый сценарий предполагает ужесточение санкций по всем направлениям, отключение России от интерплатформ, изоляцию от внешнего мира — своего рода новый «железный занавес».

«Не удивлюсь, если отправной точкой станет либо очередное «отравление», либо ещё какое-нибудь провокационное событие, типа "ответки" России на наступление украинских хлопцев на Донбассе», — рассуждает Кожевников.

Второй, более разумный сценарий состоит в том, чтобы с помощью санкций попытаться расшатать режим Путина изнутри, но этот план, как считают аналитики в США, может сыграть не сразу, а либо осенью этого года, либо в 2024 году, указал журналист.

Собеседник издания добавил, что к выпадам Байдена нужно отнестись очень серьёзно, но пока трудно судить, насколько Россия готова к новой холодной войне.

Полностью интервью можно прочитать здесь.