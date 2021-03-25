Украина может попытаться накрутить очередной виток санкций и вызвать негативную реакцию Европы в адрес России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант 22 марта

Эксперт сказал, что сделают США, если Европа попробует «слить Украину» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Понятно, что Украина не может победить военным путем. В любом случае Россия Донбасс не кинет. Но она может попробовать накрутить очередной виток санкций и вызвать в адрес России негативную реакцию со стороны Европы. На это Украина вполне сгодится в качестве "хвороста"», — сообщает Дзермант.

Европе не нравится, что Россия может сказать «нет», что у неё есть собственная позиция по любому вопросу и, даже если она не совпадает со взглядами США и Европы, — менять её Россия не собирается, утверждает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова.

По ее словам, сейчас РФ открыта к диалогу со всеми, но только на условиях равноправия, чего не может понять Евросоюз. Это подтвердило прозвучавшее 13 февраля заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано о том, что Брюссель хочет строить отношения с Москвой на своих ценностях, на своих интересах.

Очевидно, Западу не нужна сильная Россия, там всё ещё вспоминают Россию 1990-х, слабую, экономически и политически не сформированную, а только ещё ищущую свой путь на международной арене, сообщает эксперт.