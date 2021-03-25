Ряд украинских «ястребов» считают, что смогут отвоевать какую-то территорию Донбасса в результате блицкрига, и это поможет им заявить о своей победе, утверждает эксперт.
«Понятно, что Украина не может победить военным путем. В любом случае Россия Донбасс не кинет. Но она может попробовать накрутить очередной виток санкций и вызвать в адрес России негативную реакцию со стороны Европы. На это Украина вполне сгодится в качестве "хвороста"», — сообщает Дзермант.
Европе не нравится, что Россия может сказать «нет», что у неё есть собственная позиция по любому вопросу и, даже если она не совпадает со взглядами США и Европы, — менять её Россия не собирается, утверждает обозреватель издания Украина.ру Евгения Кондакова.
По ее словам, сейчас РФ открыта к диалогу со всеми, но только на условиях равноправия, чего не может понять Евросоюз. Это подтвердило прозвучавшее 13 февраля заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано о том, что Брюссель хочет строить отношения с Москвой на своих ценностях, на своих интересах.
Очевидно, Западу не нужна сильная Россия, там всё ещё вспоминают Россию 1990-х, слабую, экономически и политически не сформированную, а только ещё ищущую свой путь на международной арене, сообщает эксперт.